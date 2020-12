Tivoli altera horário de funcionamento no final de ano

Devido às novas restrições impostas pelo Governo do Estado, através do Plano São Paulo, adotado em função da pandemia, o Tivoli Shopping terá mudanças em seu expediente neste final de ano. Todo o Estado segue na fase amarela, mas o comércio terá alterações em seus dias de funcionamento.

Assim, nos próximos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 01, 02 e 03 de janeiro, o shopping ficará fechado, com funcionamento apenas de delivery, drive-thru e serviços essenciais, no qual se enquadra a Cobasi, que será a única a prestar atendimento presencial – das 10h às 22h nos dias 26/12 e 02/01 e das 12h às 20h nos dias 27/12 e 03/01.

Nos demais dias, o funcionamento do shopping seguirá da seguinte forma:

Dia 23/12 – das 10h às 22h

Dia 24/12 – das 9h às 17h

De 28/12 a 30/12 – das 10h às 22h

Dia 31/12 – das 10h às 17h

De 04/01 a 07/01 – das 10h às 22h

Para garantir a segurança do público, o Tivoli Shopping segue mantendo todos os protocolos de operações já estabelecidos e cuidando para que a circulação seja feita de forma organizada, espaçada e sem aglomeração no empreendimento.

Além disso, o Tivoli segue também respeitando as demais regras, como a limitação a 40% de sua capacidade de ocupação e a proibição de venda de bebida alcoólica após às 20h, nos dias em que o shopping estiver em funcionamento.

Natal

Para quem busca aquele presente especial para agradar familiares e amigos, ou mesmo para se presentear, opções é o que não faltam no Tivoli Shopping, pois o empreendimento reúne as melhores marcas e grande variedade de produtos para todas as idades.

E neste final de ano, os consumidores que fizerem suas compras no empreendimento terão a chance de levar para casa um Joy Plus zero quilômetro.

Cada R$ 150 em compras no Tivoli dá direito a um cupom para participar da promoção natalina e concorrer ao carro. A campanha segue até o dia 3 de janeiro. O sorteio será realizado no dia 5 de janeiro, pela Lotomania.

Neste ano, o cadastro das notas fiscais é totalmente on-line. O cadastro dos cupons pode ser feito de maneira simples utilizando o aplicativo Prizor Web, que pode ser baixado na Apple Store e Play Store, ou pelo WhatsApp (11) 94232-7782.

O regulamento completo da promoção está disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.