Tivoli altera horário de funcionamento a partir de segunda

Nesta sexta-feira (26), o Estado de São Paulo recebeu nova reclassificação do Plano São Paulo, instituído pelo Governo do Estado em função da pandemia.

A região de Campinas, da qual Santa Bárbara d’Oeste faz parte, mais uma vez regrediu da fase amarela para a fase laranja. Nesta fase, shoppings podem funcionar por apenas 8 horas diárias e devem limitar sua ocupação máxima a 40%.

Devido a isso, o Tivoli Shopping terá novamente mudanças em seu expediente. A partir da próxima segunda-feira (01/03), o horário de funcionamento do empreendimento passa a ser das 12h às 20h, de segunda-feira a sábado. Aos domingos, o horário será das 12h às 20h para os espaços de alimentação e lazer e das 14h às 20h para lojas e quiosques.

Neste final de semana, o empreendimento ainda funciona normalmente, das 10h às 22h.

Para garantir a segurança do público, o Tivoli Shopping segue mantendo todos os protocolos de operações já estabelecidos, cuidando para que a circulação seja feita de forma organizada, espaçada e sem aglomeração no empreendimento e respeitando todas as regras, como o uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool gel.