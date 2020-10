Tivoli altera cor da fachada em apoio ao Outubro Rosa

O Tivoli Shopping alterou a cor de sua fachada em apoio ao Outubro Rosa, movimento internacional de prevenção ao câncer de mama. A iluminação especial, em tom de rosa, na entrada principal do empreendimento, pela Avenida Santa Bárbara, permanecerá durante todo este mês. O objetivo é chamar a atenção do público feminino e da população em geral para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

A identidade visual das redes sociais do Tivoli Shopping também mudou para a cor rosa para incentivar a causa. Além disso, foram distribuídas para os clientes máscaras de proteção na cor da campanha.

“Acreditamos que todos podem contribuir para que as mulheres deixem de ser as grandes vítimas dessa doença. A fachada iluminada do Tivoli Shopping está em uma área bem localizada e que pode ser vista por um grande público. Essa é uma maneira de apoiar a luta contra o câncer de mama e engajar as mulheres para os cuidados com a saúde”, disse Paula Funichello, coordenadora de marketing do Tivoli Shopping.

De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil e no mundo, os casos novos de câncer de mama crescem cerca de 25% a cada ano.

Promoção Rosa

O salão de beleza San Marthyn – Studio Hair, que fica dentro do Tivoli Shopping, lançou descontos exclusivos para as mulheres durante todo o mês de outubro. É possível aproveitar os preços promocionais, como corte de cabelo feminino de R$121,00 por R$99,00, alongamento de unhas com fibra de vidro de R$150,00 por R$130,00 e o pacote de escova, pé e mão por R$ 109,90 com hidratação de brinde. Esses e outros serviços podem ser consultados através do telefone (19) 98915 – 1195 ou 3032 – 0203.