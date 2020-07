Tivoli agora tem catálogo para compras on-line

Mais de 70 lojas do Tivoli Shopping estão disponibilizando atendimento via whatsapp para entregas por delivery ou drive-thru, com retirada no estacionamento, sem precisar sair do carro. As opções de compras on-line são uma prática comum, adotada pela maioria dos lojistas do Tivoli desde meados de março.

A fim de manter os clientes informados sobre os estabelecimentos e seus produtos oferecidos nessa modalidade, o Tivoli Shopping disponibiliza um catálogo com as lojas de moda feminina, masculina e infantil, calçados, make e acessórios e alimentação, além de segmentos diversos, como eletrônicos, entre outros. Além das informações sobre as mercadorias, os clientes têm acesso aos meios de contato das lojas. O catálogo pode ser acessado no site tivolishopping.com.br .

“Nas redes sociais e no site do Tivoli o cliente encontra diversas opções para efetuar suas compras com conforto e segurança. É possível receber as compras em casa ou retirá-las no estacionamento do shopping, sem precisar descer do carro”, destacou a coordenadora de marketing do empreendimento, Paula Funichello, acrescentando que, além do catálogo com telefones e whatsapp dos lojistas, que é atualizado constantemente, o site oferece a ‘vitrine virtual’, onde os consumidores encontram diversas opções de produtos e preços.

Para os clientes que optarem por retirar as compras no shopping, o acesso ocorre somente pela Avenida Santa Bárbara. O drive-thru está localizado na parte externa, na portaria B, ao lado da Cobasi. A saída de veículos também é pela Avenida Santa Bárbara. O Tivoli Shopping reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras.