Títulos de cidadão americanense são entregues pela Câmara

A Câmara Municipal de Americana realizou na quarta-feira (9) sessão solene para a entrega de títulos de cidadão americanense aos senhores Paulo Cezar Zanini Gonçalves e José Getulio Thuler, por relevantes serviços prestados ao município. As homenagens foram motivadas por decretos legislativos de autoria do presidente da Câmara, vereador Luiz da Rodaben (Cidadania).

Participaram os vereadores Geraldo Fanali (PV), Luiz da Rodaben e Marco Antonio Alves Jorge, o Kim (Solidariedade), o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) – Subseção Americana, Dr. Rafael de Castro Garcia, amigos, familiares e convidados dos homenageados.

Durante o uso da palavra, o presidente da Câmara e autor das homenagens, vereador Luiz da Rodaben, enalteceu o histórico de vida dos novos cidadãos americanenses. “Olhando a biografia do Dr. Getúlio e do Zanini, percebemos facilmente o amor ao próximo estampado na vida dos dois, que abdicaram de momentos com a família para se dedicar às suas causas. Americana tem muito a agradecer a vocês, e espero que as pessoas possam aprender com a benevolência e a dedicação que demonstram. Muita saúde e que Deus abençoe vocês”, disse.

Os homenageados utilizaram a palavra para agradecer pela concessão da honraria. “O prazer de fazer o bem ao próximo faz olharmos a vida de uma forma diferente. É um prazer receber esse título, pois me sinto americanense de fato, e é um prazer trabalhar por essa cidade. Sempre fui muito bem recebido em Americana, e agradeço muito por esse carinho”, falou José Getúlio Thuler.

“Agradeço a Deus pela nossa presença aqui hoje. Estou muito feliz e acho que a honraria não é minha, mas de todos os nossos trabalhos, que foram realizados por todos aqueles que compartilharam desses momentos. Dedico esta homenagem à minha mãe, que faleceu há quatro meses e foi um alicerce na nossa vida. Que ela possa estar, onde ela está, feliz de ver seu filho receber esse título no dia de hoje. Muito obrigado”, agradeceu Paulo Cezar Zanini Gonçalves.