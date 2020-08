Títulos Cosac Naify, lançados pelo SESI em versão e-book

De clássicos da literatura a autores de sucesso, conheça as obras no formato digital disponíveis na Amazon

Conhecida pela publicação de clássicos da literatura e de autores de sucesso, a Cosac Naify doou parte de seus livros à SESI-SP Editora, que, agora, realiza o lançamento desses títulos em e-book.

Mais de 35 obras transferidas para o acervo da SESI-SP Editora já estão disponíveis na Amazon em formato digital, entre elas, clássicos como A festa de Babette, de Karen Blixen; títulos de sucesso, como Alice no país das Maravilhas e Alice através do espelho, de Lewis Carroll; e As aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi; e de importantes autores nacionais como Cavalos da chuva, Meu filho, meu besouro e Pessoas que passam pelos sonhos, de Cadão Volpato.

Títulos infantojuvenis também já estão disponíveis em e-book. Algumas das publicações são No tempo do verão, de Rita Carelli; Dinossauros podem ser adestrados?, de Henning Wiesner; e Contos da mamãe gansa ou histórias do tempo antigo, de Charles Perrault.

A SESI-SP Editora tem como ação principal organizar conhecimento nas áreas de cultura, educação, esporte, nutrição e saúde, cumprindo sua missão de apoiar a Entidade em seus mais diversos campos de atuação. Com mais de mil títulos em seu catálogo, em diferentes formatos (e-book, audiobook e impresso), tornou-se referência na edição de livros educacionais, infantojuvenis, de alimentação, de HQs nacionais e europeias e de obras de interesse geral. Acumula mais de 60 prêmios das mais renomadas instituições: são onze Jabutis, quatro HQ Mix, três Selos Cátedra 10 da Unesco, entre outros. Em 2019, as obras Se eu abrir esta porta agora…, Romeu e Julieta e Fractais tropicais foram vencedoras do Prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), que, durante os últimos anos, também concedeu a mais de 40 livros do catálogo da SESI-SP Editora o Selo Altamente Recomendável. Conheça nossas publicações: www.sesispeditora.com.br.