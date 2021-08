Tiroteio e morte no baile funk em Sumaré

O serralheiro Giovanni Henrique Barbani da Silva, 25, morreu depois de ter sido baleado em um baile funk na noite deste domingo (8), próximo a Praça Ângelo Tomazin, na região do Jardim Maria Antônia em Sumaré. A vítima chegou a ser socorrida por um amigo, mas no caminho para o hospital o carro quebrou e rapaz não resistiu aos ferimentos.

Silva chegou ao evento clandestino em companhia de um amigo. A vítima desembarcou do veículo enquanto o amigo iria estacionar o carro, neste momento o condutor ouviu tiros e pessoas falando que era a vítima conhecida como “canela”. Ele então voltou com o carro e socorreu o amigo até o hospital mais próximo.

Durante o trajeto o carro, um VW Gol apresentou problemas mecânicos com o cabo do acelerador e parou na avenida Minas Gerais já no jardim Nova Veneza. O motorista acionou uma equipe na base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que fica próximo ao local. Ao chegar para socorrer o rapaz, foi contratado que a vítima não tinha mais sinais vitais.

O Corpo após passar por perícia foi encaminhado para o Instituto Médico legal de Americana. O caso foi registrado no plantão policial de Sumaré e será investigado e o amigo de Silva foi liberado.

Após DiaDiaNews