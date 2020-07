Tiroteio e morte entre Americana e Nova Odessa

Um tiroteio entre policiais e assaltantes terminou com dois mortos na manhã desta quinta-feira em Americana. A perseguição terminou em uma área rural no limite entre Americana e Nova Odessa, na região da Praia Azul. Um policial foi baleado no confronto e passa por cirurgia no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

Quando os policias chegaram para cumprir mandado de busca e apreensão em uma chácara, foram recebidos a tiros por dois suspeitos, dando início a um “intenso confronto”. Moradores da Praia Azul relataram que o tiroteio foi bastante intenso.

Os dois suspeitos foram atingidos e morreram no local. Uma equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para constatar o óbito. Um policial de Cosmópolis também foi baleado no ombro e foi levado ao Hospital Municipal para passar por um procedimento cirúrgico. Seu estado de saúde não havia sido informado até a publicação desta reportagem. Ao todo, 12 policiais civis participaram da operação.