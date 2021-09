Receita de Tiramissú Fit de Café

Muitas regiões da Itália se consideram criadoras do Tiramissú, entre elas a de Piemonte, Lombardia e Toscana. Mas, a princípio ele vem da região do Vêneto, especificamente de Treviso.

Algumas histórias contam que o Tiramissú surgiu em um orfanato de uma pequena cidade italiana com a intenção de dar energia às crianças do local. Outras, de que sobremesa foi inventada por uma senhora dona de restaurante que estava acostumada, quando criança, a ter dois tipos de merendas calóricas, e por isso juntou as bolachas, o café e uma fatia de queijo, surgindo assim o doce.

No Brasil, a receita do Tiramissú chegou junto com os imigrantes e precisou ser adaptada pela falta de alguns ingredientes italianos. O queijo mascarpone, o chocolate e o café são os principais ingredientes da sobremesa.

Para a versão Fit, a nutricionista da Magro fez algumas adaptações dessa sobremesa que promete conquistar os paladares mais exigentes! Vamos acompanhar o passo a passo elaborado com Açúcar Magro Fit e Achocolatado Magro?

Tiramissú Fit de Café

Ingredientes da massa:

1 embalagem de Mistura para Bolo Integral Magro Sabor Chocolate (400g)

Ingredientes do creme:

1 embalagem de cream cheese (150g)

2 embalagens de creme de leite fresco (600g)

2 colheres (sopa) de Açúcar Magro Fit (24g)

1 colher (sopa) de café solúvel (5g)

Ingredientes da calda:

1½ xícaras (chá) de café pronto (300ml)

1 colher (sobremesa) de Açúcar Magro Fit (8g)

Para decorar:

1 colher (sopa) de Achocolatado Magro (10g)

Modo de preparo:

Massa: Prepare o bolo conforme as instruções da embalagem. Corte o bolo e reserve.

Creme: Bata na batedeira todos os ingredientes, exceto o café solúvel, até adquirir um creme homogêneo. Desligue a batedeira, acrescente o café solúvel e misture delicadamente. Reserve.

Montagem: Em um refratário ou em taças coloque uma camada de bolo, regue com a calda e adicione uma camada de creme, repita o procedimento, até finalizar com o creme. Polvilhe com o achocolatado.

Rendimento: 30 porções de 60g

Dificuldade: fácil

Preparo: 1 hora 30 minutos