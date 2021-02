Tiosso traz deputada pra alinhar com governo Sardelli

O ex-vereador Guilhereme Tiosso/PSD levou a deputada estadual Adriana Borgo/Pros pra se encontrar com o prefeito de Americana Chico Sardelli/PV. Estavam acompanhados do assessor especial da Câmara de Americana Jorge Ramos. A aproximação é para que Adriana possa olhar com carinho para a cidade e indique verbas.

A dupla Tiosso/Ramos também atua no ramo de comunicação e tem buscado definir os rumos políticos para 2022. Tiosso foi candidato a deputado federal em 2018 pelo Pros, mas acabou perdendo a cadeira por ter trocado de partido- havia sido eleito pelo PRP- partido que hoje nem existe mais.

Já Ramos foi nomeado na Câmara por indicação do PSL.