Tinha maconha com fertilizante em casa foi levado, mas liberado

Equipes da Guarda Municipal de Americana, foram informados via controle, sobre um disparo de arma de fogo, na rua Botafogo no Jardim Guanabara.

Ao chegarem no local, em contato com o responsável, o mesmo autorizou a entrada das equipes em sua residência, onde não foi localizado nenhuma arma de fogo, porém em um cômodo da residência foi localizado uma estufa, onde era feito o cultivo de maconha, além de fertilizantes e outros objetos usados para cultivo. E. C. P. de 28 anos, confessou o cultivo.

Equipes de apoio foram acionadas no local, o K9 Draco indicou algo em uma estante na sala, onde foi localizado uma recipiente contendo maconha, um frasco contendo frutos e sementes de maconha.

As drogas e objetos foram conduzidos com o indivíduo ao plantão policial, onde foi relatado os fatos a autoridade de plantão, determinando a apreensão das drogas e a liberação do indivíduo.