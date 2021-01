Tinha loló e maconha em casa. Rodou por tráfico

Um homem foi detido por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira em Santa Bárbara d’Oeste. Ele tinha lança-perfume loló e maconha em casa. A ação da polícia aconteceu por volta das 16h na rua Rafard, bairro São Joaquim. A equipe de Força Tática recebeu uma denúncia anônima de tráfico no bairro São Joaquim. O autor fracionava a droga no período noturno e realizava a venda durante o dia. Diante do fato, foi realizado patrulhamento e avistado V.A.S.N.

Ao notar a presença da equipe esboçou certo nervosismo, foi abordado e na busca pessoal localizados R$50 em notas diversas. Durante a abordagem foi avistado na janela dois frascos de lança perfume. Indagado, o S.N. informou que teria uma pequena quantidade de maconha no interior de sua casa.

Foi solicitado o apoio da GMC Canil, sendo localizados, 66 eppendorf de cocaína, uma balança, 23 frascos de lança perfume, 21 porções de maconha, já fracionadas para venda, ainda em um barraco no mesmo terreno foi localizado mais dois “pedaços” de maconha e um saco plástico, contendo vários frascos vazios de lança perfume. Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão.

Quantidade de entorpecentes : 0,420 quilogramas de Maconha / 0,050 quilogramas de Cocaína