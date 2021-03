Tinha lança e o caderninho do tráfico

Ação da Guarda Municipal de Americana fechou um ponto onde tinha lança-perfume e o algo que se assemelha ao caderninho do tráfico no jardim São Jerônimo. A ocorrência de apreensão de objetos aconteceu na rua Humberto Pollo por volta das 21:40h desta quarta-feira após ação da equipe de Romu GMs Edson, Nelson, Vieira.

O patrulhamento Tático de Romu era de saturação no bairro. A equipe avistou um homem entrando em estabelecimento e escondendo algo embaixo de uma escada e tentando fechar a porta. Mas ele deixou uma fresta aberta e a equipe seguiu para a abordagem.

Com apoio de outras equipes, foram realizadas buscas no interior do estabelecimento, sendo encontrado um caderno de anotações, balança digital de precisão, um rolo de plástico transparente, certa quantia em dinheiro, um litro de lança perfume, comprimidos de LSD. Questionado, o rapaz nada falou, sendo depois conduzido e apresentado a unidade de polícia civil deliberando autoridade policial pela apreensão dos objetos e liberação do indivíduo após procedimentos cartorários de polícia judiciária.