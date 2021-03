Tinha carabina e 32 e foi detido no Zabani

Um homem foi preso na tarde de sábado (27) com duas armas, munições e dinheiro, em Santa Bárbara d’ Oeste. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, por volta das 13h, no parque Residencial Zabani. Os soldados Livon e Buoro foram averiguar uma denúncia de posse de arma de fogo na rua João Eduardo Macknight, no local foi feito contato o suspeito, o mesmo apresentou nervosismo e inquietação.

O homem confirmou que teria em sua posse duas armas de fogo, indicando onde estava, sendo uma em sua residência e a outra em seu veiculo. Durante as buscas foram localizadas uma espingarda calibre .20, com numeração suprimida, quatro munições tipo balote, uma munição tipo chumbo, 01 estojo deflagrado, um revólver calibre .32 também com a numeração suprimida, duas munições intactas e a quantia de R$ 20.440 em espécie.

O rapaz alegou que o dinheiro seria proveniente de um acerto trabalhista, porém não comprovou o fato. Diante dos fatos recebeu voz de prisão, após foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, sendo o dinheiro restituído para seu irmão.