Tinha bingo em casa, filho denunciou, mas ele que foi em cana

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite do sábado (20), acusado de descumprimento de ordem judicial na Vila Grego, em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com a PM, por volta das 19h, a central recebeu uma denúncia de bingo clandestino em uma residência na Rua Amazonas.

Com a chegada da equipe, constatou-se que eram jogos de “tombola” e que não visavam nenhum lucro. Foi dada ciência no Plantão Policial e o delegado não vislumbrou nenhuma ilegalidade. A proprietária da casa possui uma medida protetiva contra seu filho, o autor da denúncia que estava no local, sendo conduzido até o plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da justiça.

