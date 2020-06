Tinha armas em casa e a ex o entregou

A polícia militar efetuou apreensão de arma de fogo em uma casa em Americana. As armas foram encontradas pela ex-mulher do dono, que avisou os agentes que o ex-marido tinha o equipamento no imóvel. O caso foi por volta das 10h15 desta terça-feira na rua Clóvis Bruneli no bairro Antonio Zanaga.

A equipe fazia patrulhamento foi solicitada por uma pedestre, que informou que teria encontrado em sua residência uma arma. Ela pertenceria ao seu ex-companheiro e ela inclusive teria medida protetiva contra ele por temer por sua vida.

Diante dos fatos a equipe fez a apreensão do armamento, um revolver marca Taurus de calibre 38 e 13 (treze) munições intactas, sendo encaminhados e apresentados na Central de Polícia Judiciária, onde ficaram apreendidos.