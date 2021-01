Tinha arma falsa e se passava por policial

imagem ilustrativa

Um cuidador de idosos que tinha uma arma falsa e se passava por policial foi detido este final de semana em Americana. O homem às vezes se apresentava no serviço com farda de policial militar ou de guarda municipal e possuía distintivos de investigador da Polícia Civil. Ele foi abordado pela Polícia Militar na sexta-feira no bairro Frezzarin.

Por volta de 10h40, o Copom irradiou para a equipe que um cuidador se apresentava dessa maneira e que possuía uma arma de fogo e o distintivo da PC. Os policiais foram até a Rua Chile e abordou R.A.H.R. e em contato com o denunciado, ele confessou que tinha uma arma de airsoft em sua residência em Santa Bárbara d’Oeste.

De imediato, a PM foi até a casa dele, onde foi encontrado um simulacro de uma pistola Glock .40 e dois distintivos, um de detetive civil e outro de perito civil. Diante dos fatos, R.A. foi conduzido até a Delegacia de Polícia juntamente com os objetos, onde foi feita a apreensão do simulacro e distintivos. Em seguida, o homem foi liberado.