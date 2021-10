Descubra os times que pagam os maiores salários

A pandemia afetou em cheio a receita dos clubes brasileiros. Estima-se que houve uma perda de 1 bilhão de déficit ao considerar os 20 principais clubes.

Com a perda de receita dos últimos tempos, praticamente todos os clubes tentaram diminuir o custo com a folha salarial, seja realizando empréstimos ou mesmo liberações.

No caso do Flamengo, sempre se teve uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro. O atual bicampeão brasileiro e tricampeão carioca, obteve estes resultados com o investimento pesado nos salários dos atletas. Atualmente o Rubro-Negro é o time com a maior folha salarial do Brasil, com um gasto de aproximadamente R$ 23 milhões de reais por mês.

É que revela um estudo realizado pela plataforma CupomValido.com.br sobre a folha salarial dos clubes no Brasil. Foram considerados salários CLT, direito de imagens e luvas (valor adicionais pago no início do contrato).

Os jogadores que atuam como atacantes, são na média os que ganham os melhores salários. Este é o caso do Dudu do Palmeiras, que é o atleta mais bem pago do Brasil com um salário de R$ 2,1 milhões por mês.

1º) Flamengo (R$ 22,7 milhões)

O Flamengo é o primeiro no ranking, com a maior folha salarial do Brasil, um investimento de mais de R$ 22,7 milhões por mês.

Pelo menos quatro atletas ganham perto ou mais de R$ 1 milhão por mês ao levar em consideração o salário CLT e direitos de imagens.

O atacante Gabriel Barbosa é o jogador mais bem pago dentro da Rubro-Negro, com o salário de R$ 1,6 milhão por mês. Em seguida ficam em empate o atacante Bruno Henrique, o meia Vitinho, e o lateral Filipe Luís, todos com salário de R$ 1 milhão por mês.

2º) Palmeiras (R$ 18 milhões)

Com um aumento de mais de R$ 4 milhões na folha salarial nesta janela de transferências, o Palmeiras está em segunda colocação no ranking, com uma folha salarial de R$ 18 milhões por mês.

O atacante Dudu é o jogador com o maior salário do futebol brasileiro, com R$ 2,1 milhões por mês. O lateral Jorge, é o segundo jogador mais bem pago do Verdão, com o salário de R$1 milhão por mês. Em seguida fica o meia Matheus Fernandes com R$ 700 mil por mês.

3º) Atlético Mineiro (R$ 16,7 milhões)

O Atlético Mineiro é o 3º time com um dos maiores investimentos na folha salarial. Nesta temporada o Galo trouxe nomes de peso como Diego Costa, Nacho Fernández e Hulk, que fez com que o investimento com a folha salarial passasse para R$ 16,7 milhões por mês.

Hulk e Diego Costa são os jogadores do Atlético Mineiro que recebem os maiores salários, R$1,3 milhão por mês. Nacho Fernandéz fecha o trio atleticano, com o salário de R$ 1,1 milhão por mês.

4º) Grêmio (R$ 14,5 milhões)

Apesar de diversas chegadas e saídas, o Grêmio manteve o mesmo custo da folha salarial, atualmente em R$ 14,5 milhões por mês. Thiago Santos, Rafinha e Douglas Costas, foram as 3 contratações da temporada.

Geromel fica em terceira posição com R$ 700 mil por mês. Miguel Borja fica em segundo lugar, com R$ 780 mil mensais. Por fim, o meia Douglas Costa recebe R$ 800 mil por mês, e é o jogador mais bem pago do Grêmio.

5º) Corinthians (R$ 14,3 milhões)

O Corinthians havia diminuído sua folha salarial de R$ 14 milhões para R$ 10 milhões, porém após a contratação de Giuliano, Róger Guedes, Willian e João Pedro, a custo subiu novamente agora para R$ 14,3 milhões mensais.

O atacante Willian é o jogador mais bem pago do Corinthians, com um salário de R$ 1,5 milhão por mês. Giuliano e Róger Guedes ficam empatados com um salário de R$ 1 milhão por mês.

6º) São Paulo (R$ 13 milhões)

Em 2021 a meta do São Paulo era diminuir entre 10% e 15% a folha salarial. Pelo menos 8 nomes foram liberados, o que deixaram de custar mensalmente mais de R$ 4 milhões. Após empréstimos, novas chegadas e liberações, atualmente o valor da folha salarial está em 13 milhões por mês.

Com a recente saída de Daniel Alves do São Paulo, Joao Rojas se torna o jogador mais bem pago do time, com um salário de R$ 820 mil por mês. Em segunda posição fica o Pablo, com o valor de R$ 400 mil por mês. Por fim, o atacante Luciano é o terceiro jogador mais bem pago, com R$ 350 mil mensais.

7º) Internacional (R$ 7,5 milhões)

Com um forte processo de enxugamento, o Inter liberou 30 jogadores e teve uma economia de 25% na folha salarial. Atualmente o valor está em R$ 7,5 milhões por mês.

O meia Edenílson recebe cerca de R$600 mil por mês e é o terceiro jogador com o maior salário do Internacional. Em segunda posição, fica Taison, recebendo R$ 650 mil mensais. O jogador mais bem pago do Inter é o Guerrero, com R$ 800 mil por mês.

8º) Santos (R$ 7,3 milhões)

Santos também foi um dos times que diminui a folha salarial, no total foram mais de R$ 2,5 milhões. Atualmente o valor está em R$ 7,3 milhões por mês.

Carlos Sánchez é o jogador mais bem pago do Peixe, com um salário de R$ 500 mil por mês. Em seguida fica Marinho e Raniel, com R$ 400 mil e R$ 260 mil respectivamente.

9º) Athletico Paranaense (R$ 5,1 milhões)

O Athletico Paranaense é um dos times com uma das melhores situações financeiras, e com um gasto de R$ 5,1 milhões com a folha salarial. O clube teve um leve aumento com a contratação de Matheus Babi.

O atacante Carlos Eduardo é o jogador mais bem pago do Athletico, com um salário de R$ 450 mil por mês. Em segundo lugar fica Jonathan com R$ 250 mil, e em terceiro Léo Cittadini com R$ 230 mil.

10º) Fluminense (R$ 4,2 milhões)

O Fluminense teve aumento de R$ 1 milhão na folha salarial. O valor está em R$ 4,2 milhões por mês.

Lucca é o terceiro jogador mais bem pago, com um salário de R$ 200 mil por mês. O Ganso é o segundo colocado, com R$ 300 mil. E com um salário de R$ 500 mil mensais, o Fred é o jogador mais bem pago do Fluminense.