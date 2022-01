Times de Sumaré se enfrentam pra definir campeão

Com o apoio da Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, começa neste domingo, 23, a Copa Stamp Cores Sport – Quadrangular Final. Quatro equipes de Sumaré conquistaram uma vaga na fase eliminatória. Virgílio Basso (Picerno) – campeão da Copa Centro – , União Bom Retiro (Área Cura) – campeão da Copa Área Cura -, Furacão (Nova Veneza) – campeão da Copa João Havelange – e Nova Terra (Matão) – campeão da Copa Ronaldo Mendes.

Os jogos das semifinais serão entre Virgílio Basso x Furacão, às 8h30, e Nova Terra x União Bom Retiro, às 10h30, no Centro Esportivo de Sumaré, localizado na Rua Sebastião Raposeiro Júnior,s/n, Vila Yolanda Costa e Silva. A entrada é gratuita. O campeonato reúne quatro equipes amadoras da região, divididas em dois grupos, que se enfrentam em jogo único. Serão classificadas as duas melhores de cada chave, que seguem para a final que está prevista acontecer no domingo, dia 30, a partir das 9 horas.

Confira abaixo o dia e horário dos jogos:

Semifinal

Domingo, 23 de Janeiro:

Às 8h30 – Virgílio Basso x Furacão

Às 10h30 – Nova Terra x União Bom Retiro

Final

Domingo, 30 de Janeiro – Às 9 horas.