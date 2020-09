Time Ondas vai pra rua e visita feiras

O time do pré-candidato do MDB Alfredo Ondas, que tem como nome a vice o ex-prefeito Erich Hetzl Jr/Podemos, aproveitou a manhã de sol e foi visitar algumas feiras na região do São Vito e São Luiz. Os dois estavam acompanhados de correligionários que se mostraram empolgados com o ‘start’ da dupla.

Ondas e Erich terão a missão de crescer e avançar junto a servidores públicos, a eleitores um pouco mais velhos que lembram o tebaldismo e os seis anos de Erich- entre 2003 e 2008- e cavar espaço entre as 3, 4 campanhas mais bem postadas no cenário.