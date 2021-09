Time Giovana faz ‘esquenta’ para vinda de Lupi

O PDT de Americana se reuniu este fim de semana para discutir as políticas da cidade e se preparar para receber o presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, que vem à cidade esta terça-feira. O PDT deve lançar como candidato a presidente o ex-governador do Ceará Ciro Gomes e precisa de uma base forte no interior paulista.

A reunião com Lupi deve acontecer na manhã desta terça-feira. Bem posicionada em pesquisas em Americana, Giovana deve assumir a vice presidência estadual de para assuntos políticos e institucionais do PDT.