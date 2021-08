Time Americana SB leva 7 ouros no kung fu

A escola Shào Lóng Wushu Kung Fu de Americana – Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa disputou o campeonato paulista no estádio do Guarani e conquistou 7 Ouros e 1 Prata.

Atletas de Americana:

Stefanny Barreto- Máster Masculino

Mãos do Sul – Ouro

Armas Médias – Ouro

Armas Longas – Ouro

Anthony Adrán- Infantil Masculino

Mãos do Sul – Prata

Mãos do Norte IWUF – Ouro

Lâmina do Norte IWUF – Ouro

Adrán Imigrante Boliviano a Competir por Americana em algum esporte de forma oficial.

Atletas de Santa Bárbara D’oeste:

2 Categorias – 2 Ouros

William Buosi Polido

Juvenil Masculino

Mãos do Sul – Ouro

Armas Médias – Ouro

Pela primeira vez Santa Bárbara teve atleta e resultado em competições Principais e Oficiais de Kung Fu.

Todos Classificados, em todas as categorias para o Brasileiro. Campeonato Brasileiro de Kung Fu acontece entre 8 e 12 de Dezembro em Brasília.

Os atletas buscam parceiros para que a equipe consiga ir.