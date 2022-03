TIM vai reformar revendas de SP

Priorizando integrar modernidade e conforto, mas com arquitetura simplificada e funcional, a TIM dá início ao ciclo de reformas de todas as suas lojas de revendas pelo Estado de São Paulo. A primeira unidade contemplada com o novo projeto é a do Shopping Taboão da Serra, na região metropolitana. Até o final do ano, serão mais de 30 lojas, no total, além da inauguração de quinze endereços por São Paulo, já no novo conceito.

A inspiração de todas as lojas revendedoras da TIM em São Paulo é a unidade administrada pela própria operadora, no Shopping Morumbi. Com todas as etapas digitalizadas, a loja será a próxima a ter a operação expandida para o ambiente da TIM no metaverso, o Cryptovoxels.

“Queremos atrair o público heavy user de internet e destacar para todos os perfis de clientes a versatilidade de produtos, acessórios e serviços que temos. Para isso, haverá uma ilha de experimentação exclusiva em cada loja, ao mesmo tempo que mais espaço e conforto”, explica Andrey Coelho, gerente de Revendas da TIM São Paulo capital.

A primeira e única unidade atualmente presente na nova camada de realidade virtual é a loja própria localizada no Shopping Barra, no Rio de Janeiro. “Essas experiências que buscamos proporcionar aos nossos clientes reforçam o conceito de omnichannel que a TIM tem em todas as camadas de atendimento ao cliente. Estamos investindo na digitalização de um conjunto de processos e, muito em breve, os clientes conseguirão realizar todo o tipo de serviço da loja física, também no mundo virtual e em realidade aumentada”, antecipa Andrey.A TIM em São Paulo

A TIM foi a primeira operadora a cobrir 100% dos 645 municípios paulistas com a tecnologia 4G, assim como a tecnologia VoLTE, que possibilita ligações telefônicas em alta definição pela rede 4G. A operadora vem, ao longo deste ano, incrementando a cobertura de quarta geração com a ativação da frequência de 700MHz em centenas de municípios. A nova faixa – frequência mais baixa que as usadas anteriormente – tem maior alcance de cobertura, proporcionando uma experiência mais completa aos clientes, que passam a ter um sinal mais intenso e com melhor qualidade em locais mais afastados e distantes das antenas e também em ambientes indoor, como shoppings e estacionamentos subterrâneos. A rede 5G DSS já está presente na capital, Campinas e Santos.

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”. É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação dos Living Labs em 2019, e está pronta para a próxima geração de redes móveis.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia atua comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança e, por isso, integra importantes carteiras da bolsa brasileira, como a do S&P/B3 Brasil ESG, do Índice de Carbono Eficiente (ICO2) e do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos – 13 anos – nesta lista. Faz parte ainda do Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, e foi a primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética” e a obter a certificação ISO 37.001.