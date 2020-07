TIM busca parceria com pequeno empreendedor

Como parte do plano de expansão regional, a TIM tem ampliado seu portfólio para o segmento de pequenas e médias empresas e buscado novos parceiros comerciais para atuar no segmento B2B (business to business). As oportunidades são para parceiros TBP (TIM Business Partner) com perfil empreendedor e com experiência em vendas.

Segundo pesquisa da GEM/Sebrae, atualmente existem mais de 20 milhões de empresas no Brasil e quase 70% deste montante são de PMEs. “Estamos buscando parceiros comerciais para atuar no mercado B2B, alinhados com a estratégia de expansão da TIM. Empreendedores ousados, capacitados e com boa força de vendas. Além de uma marca altamente consolidada, a TIM oferece uma política de remuneração agressiva e todo o know-how necessário para o desenvolvimento do negócio”, afirma Bruno Vasconcellos, diretor comercial da TIM em São Paulo .

As oportunidades são para a grande São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Piracicaba, Sorocaba, Americana, Rio Claro, São Carlos, Araraquara, São José do Rio Preto, Barretos, Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru e Marília, além de outras cidades do estado. Interessados devem ter experiência em vendas diretas e indiretas, espírito empreendedor para investir no segmento de telecom, gestão de equipe e foco no mercado de PME. Quem tiver interesse, pode se cadastrar no site da empresa ou entrar em contato pelo e-mail: [email protected]