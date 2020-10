Tiktoker cristão vai pro reality

O americanense Alan Fernandes, de 16 anos, é um dos participantes do primeiro reality show cristão já feito no Brasil. Organizado pelo pastor Guilherme Batista, “O Retiro”, nome programa, conta com a participação dos 30 tiktokers cristãos mais influentes do país. O Reality iniciou no dia 10 e a final será no próximo domingo (25).

Os influenciadores estão confinados em uma Chácara em Curitiba (PR), participando de gincanas e cultos, que estão sendo transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube e com votações através do aplicativo “O RETIRO”, desenvolvido exclusivamente para o reality, além do canal TV Mundial, para o Estado de São Paulo.

Alan faz vídeos para o TikTok desde dezembro de 2019. Inicialmente, produzia conteúdos humorísticos, sem um público específico. Após participar de um retiro de carnaval, em fevereiro deste ano, passou a produzir vídeos direcionados ao público jovem cristão.

Ele relata que durante um retiro da igreja (de carnaval) foi impactado por uma palavra que revelava um dom que Deus o havia entregue: o carisma e a facilidade de se comunicar com as pessoas. Assim, após esse dia, Alan dedicou-se para usar o dom para Deus, para falar de Jesus, e passou a fazer conteúdo cristão.

Do início do ano até o momento, o tiktoker passou de 2 mil para 133 mil seguidores. Em sua página na rede social, a biografia descreve o perfil como “comédia cristã” e conta com vídeos com mais de 600 mil visualizações.

As gincanas do Reality são compostas por diferentes desafios de criatividade e lógica e, a cada etapa, os competidores acumulam pontos. Nenhum competidor será eliminado durante o programa.

A final (26) será disputada pelos participantes que acumularem a maior pontuação. Os prêmios serão muito significativos, porém ainda nao foram revelados.

Até o momento, os participantes já receberam muitos “recebidos” como roupas, livros, jogos e etc.

