Tiktok transmite futebol ao vivo hoje

O embate entre Ceará e CSA-AL desta quarta-feira, 31, às 19h30min, na Arena Castelão, válido pela sexta rodada do Nordestão, será marcado por uma novidade na maneira como ele vai ser exibido para o público. O confronto terá transmissão na íntegra e de forma gratuita por meio do perfil da Copa do Nordeste na rede social TikTok. Será a primeira vez que essa plataforma será utilizada no mundo para a exibição de uma partida de futebol profissional.

O TikTok é um aplicativo focado na criação, edição e compartilhamento de vídeos curtos. A conta do Ceará na plataforma possui 195 mil seguidores e, de acordo com levantamento da GlobalWebIndex, a rede social tem atualmente mais de sete milhões de brasileiros cadastrados. Enquanto isso, o perfil oficial da Copa do Nordeste no TikTok acumula 22,4 mil seguidores.

O confronto entre o Vovô e o Azulão terá duas equipes que estão no topo de seus grupos no Nordestão. Além disso, ambos não perderam ainda no certame. O Alvinegro de Porangabuçu é o terceiro colocado do grupo A, com sete pontos, enquanto os alagoanos estão em segundo lugar no grupo B, com nove.