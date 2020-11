TikTok na campanha da ONU contra Fakenews Covid

Uma colaboração da Organização das Nações Unidas (ONU) com o TikTok – principal destino para vídeos curtos em dispositivos móveis – para a campanha PAUSE trará ao público jovem um conteúdo exclusivo sobre a importância de conter a desinformação, a relevância da checagem dos fatos, além dos impactos negativos da disseminação de notícias falsas em meio à pandemia de COVID-19. Cristina Tardáguila (diretora adjunta da International Fact-Checking Network e fundadora da Agência Lupa), Débora Noal (psicóloga e pesquisadora em saúde mental na COVID-19 da FIOCRUZ), Kimberly Mann (diretora do Centro de Informações das Nações Unidas para o Brasil – UNIC RIO), Katia Brembatti (diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – Abraji) e Roberta Caldo (assessora de comunicação da ONU no Brasil) vão participar de uma série de lives transmitidas no TikTok e no YouTube da ONU Brasil, entre 2 e 8 de novembro. Confira agenda completa abaixo.

Os usuários do TikTok, sempre incentivados pela plataforma a criarem conteúdos criativos e autênticos, também poderão se engajar na campanha aceitando o desafio do ator e influenciador Apollo Costa (@apollo). O TikTok challenge consiste em gravar a família e amigos em suas casas fazendo pose ou cara de espanto ao ver uma notícia falsa. O vídeo deve conter a frase: “PAUSE. PENSE ANTES DE COMPARTILHAR.” e a hashtag #PrometoPausar.

Parte da iniciativa Verificado, PAUSE é uma campanha que propõe uma mudança de comportamento e novo uso das redes sociais no combate ao crescente impacto da desinformação. Desde o dia 21 de outubro, usuários de redes sociais têm sido incentivados a fazer uma pausa antes de compartilhar qualquer informação online, sob as hashtags #PrometoPausar e #PenseAntesDeCompartilhar.

Colaboradores da sociedade civil estão apoiando a campanha PAUSE, incluindo organizações de desinformação de todo o mundo, como Chequeado, Newschecker.in e First Draft, enquanto veículos de mídia como MultiChoice, Yuvaa e rádio Wazobia estão ajudando a distribuir mensagens da PAUSE.

O projeto, coordenado no Brasil pelo Centro de Informação das Nações Unidas no Rio de Janeiro (UNIC RIO) em nome das Nações Unidas, conta com a colaboração da Purpose, uma das maiores organizações de mobilização social do mundo.

Confira a agenda completa de lives no TikTok (@ONUBrasil), também transmitidas pelo YouTube (/onubrasiloficial):

02/11 às 19h: Por que checar notícias? A importância do fact-checking – Cristina Tardáguila (diretora adjunta da IFCN e fundadora da Agência Lupa) & Roberta Caldo (assessora de comunicação da ONU no Brasil)

04/11 às 19h: Como a desinformação afeta nosso bem-estar mental – Débora Noal (psicóloga e pesquisadora em saúde mental na COVID-19 da FIOCRUZ) & Roberta Caldo (assessora de comunicação da ONU no Brasil)

06/11 às 19h: Infodemia e pandemia: a conexão entre desinformação e COVID-19 – Kimberly Mann (diretora do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil – UNIC RIO) & Katia Brembatti (diretora da Abraji).

Sobre o Verificado

O projeto Verificado é uma iniciativa global da ONU para comunicar informação sobre saúde, acessível e baseada na ciência, em formatos atraentes, e compartilhar histórias de solidariedade global em torno da COVID-19. PAUSE é a primeira campanha global de mudança de comportamento em desinformação para mobilizar especialistas, pesquisadores, governos, influenciadores, sociedade civil, empresários, reguladores e mídia sob uma única mensagem: #PrometoPausar.

O site Verificado traz uma galeria de informações verificadas e transmitidas pelas Nações Unidas. Acesse: www.compartilheverificado.com. br.