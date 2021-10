Como usar o TikTok pro marketing digital da sua empresa

Segundo relatório divulgado pela Wallaroo Media, o TikTok é um dos maiores aplicativos da atualidade, com aproximadamente 1,1 bilhões de usuários ativos mensais. Através dos vídeos curtos, os criadores de conteúdo – anônimos e famosos – exploram a criatividade e abordam diferentes assuntos na rede social.

Popular entre os jovens, o aplicativo oferece inúmeros recursos que, por possuir alto engajamento, têm sido bastante usados por diversas empresas como ferramentas de marketing digital.

Não é à toa que a própria plataforma também tem se enxergado como potencializadora de negócios, criando uma categoria especial dentro do aplicativo e oferecendo créditos de anúncio para novas marcas, redirecionando os usuários para o site da empresa.

O potencial da plataforma é favorável para o marketing e, por esse motivo, muitos empreendedores têm buscado cada vez mais conhecimento dentro da rede social. Conhecer as hashtags populares e saber quais são os melhores horários para postar no TikTok pode ser útil para as empresas, no entanto, existem também outros pontos importantes que ajudam a utilizar o aplicativo como ferramenta de marketing digital.

TikTok for Business: espaço exclusivo para marcas

Desde junho de 2020, o aplicativo vem se abrindo para as empresas, com a criação da plataforma TikTok for Business, a fim de monetizar a rede social. Nela, quem possui a conta Pro pode criar anúncios, analisar dados e incluir botões de site e e-mail no perfil.

Embora o objetivo da nova plataforma seja a monetização, a rede social deixa claro que espera das empresas conteúdos relevantes, com a frase “Don’t make Ads, make TikToks” – em tradução livre, não faça anúncios, faça TikToks. Dessa forma, as marcas que desejarem utilizar o aplicativo como ferramenta de marketing digital devem criar conteúdos que troque os usuários, explorando as tendências e engajando o público.

Particularidades do TikTok

Embora o aplicativo seja novo no mundo virtual, o sucesso da plataforma é representado em números. De acordo com dados revelados pelo Sensor Tower em dezembro de 2020, o TikTok já foi baixado mais de 2,6 bilhões de vezes ao redor do mundo.

Além da rapidez na difusão de conteúdos, que podem viralizar e alcançar mais pessoas em pouco tempo, outro fator que chama a atenção das marcas é a forte presença do público jovem. A rede social informa que cerca de 69% dos usuários ativos têm entre 16 e 24 anos (Geração Z) e apenas 25% tem 25 anos ou mais.

Os conteúdos abordam assuntos de forma leve e descontraída. Sendo assim, as marcas que tiverem interesse pela rede social precisam averiguar se as particularidades do TikTok – incluindo o público-alvo e a linguagem – dialogam com a empresa.

Como usar o TikTok como ferramenta de marketing digital

Após alinhadas as particularidades da rede social e o perfil da empresa, o TikTok pode ser usado em diversas estratégias de marketing digital. Antes de mais nada, é preciso que a marca crie um perfil atrativo e que chame a atenção de usuários do aplicativo. Além disso, é possível conectar outras contas da empresa à plataforma para mover mais pessoas.

Embora a rede social seja popular na atualidade, muitos empreendedores ainda não sabem como começar a implementar estratégias de marketing no aplicativo. Criar de conteúdos autênticos, realizar campanhas com anúncios, desenvolver desafios para engajar o público e promover parcerias com influenciadores podem ajudar a potencializar os números da marca.

Crie conteúdo original

Seja no Instagram, no Facebook ou no TikTok, o primeiro passo para ter relevância em uma rede social é ter uma boa estratégia de conteúdo. Com um grande número de usuários, é preciso criar peças originais e diferentes do que geralmente é visto na plataforma.

É possível inovar a partir de formatos já vistos na rede social como dublagens, vídeos musicais, engraçados e educativos. Além disso, é preciso manter a constância nas publicações e interações dentro do TikTok. Dessa forma, consegue-se bom engajamento, mais interação com o público e ainda uma captação de possíveis clientes para a marca.

Faça campanhas com anúncios

Uma das formas mais tradicionais de usar o marketing digital em redes sociais é por meio de anúncios. Através deles é possível alavancar o perfil da marca, definindo um público-alvo específico para receber os conteúdos. No TikTok, há uma ferramenta específica para criar esses anúncios: o TikTok Ads.

Crie desafios com as hashtags

Os desafios fazem parte de uma das essências do TikTok e os usuários costumam aderir à estratégia. Geralmente, eles recebem um nome com uma hashtag, para torná-los mais fáceis de encontrar. As empresas podem tanto participar de um desafio já existente quanto criar um do zero e convidar os seguidores para participar.

Conteúdo gerado pelo usuário (UCG)

Uma outra estratégia característica do aplicativo são os conteúdos gerados pelo usuário (UCG). No TikTok, esse tipo de conteúdo é bastante importante, pois os usuários, por serem mais jovens, gostam de participar e principalmente sentir que estão sendo ouvidos pela marca.

Na prática, para que essa estratégia possa ser usada, é preciso monitorar a atividade dos seguidores, as hashtags usadas e as menções à empresa. Ao encontrar um conteúdo interessante, o perfil da marca pode curtir, comentar e até compartilhar no próprio TikTok.

Tenha parceria com influenciadores digitais

Um outro caminho para usar o TikTok como ferramenta de marketing digital é criar parceria com influenciadores digitais. Essa estratégia já é usada em outras redes sociais e agora também pode ser utilizada no aplicativo.

O TikTok possui um site exclusivo para ajudar as marcas a encontrarem um influenciador que mais combine com a empresa e que seja a ponte entre a marca e os clientes. É possível conhecer perfis no Marketplace de Criadores e ter acesso a dados como localização, gostos, audiência, performance e outros.