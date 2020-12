TikTok lança campanha #EuNãoDesisto, com histórias de superação

O ano de 2020 foi desafiador, com muitos obstáculos e repleto de lacunas, mas também de muita superação! Para fechar esse ano, o TikTok lança a campanha #EuNãoDesisto, que contará a história de pessoas incríveis que, com muita garra e positividade, ultrapassaram as dificuldades encontradas em suas vidas. A partir do dia 07 de dezembro, a principal plataforma de vídeos curtos para dispositivos móveis do Brasil e do mundo, apresentará uma semana de lives com convidados especiais para falar sobre o tema. Todas as lives, com exceção da Bielo, acontecerão no mesmo horário, às 19h30. Convidamos a todos para uma semana cheia de motivação e esperança que dias melhores virão!

O primeiro encontro será com a Paola Antonini, @paolaantonini, no dia 07 de dezembro, com o tema “Não acredite na palavra impossível!”. Paola sofreu um acidente em dezembro de 2014, em que perdeu uma das pernas e hoje é um exemplo de positividade. Ela afirma que perder a perna se tornou a grande oportunidade de sua vida, e mostrará, em sua live, que o otimismo e o alto astral são seus maiores aliados. No dia seguinte, 08 de dezembro, a paratleta Raissa Rocha, @raissarochamachado, se juntará ao Comitê Paralímpico Brasileiro, @cpboficial, para falar sobre o tema “Como começar no esporte paralímpico me ajudou na aceitação da minha deficiência”. Raissa nasceu com má formação congênita e encontrou o amor-próprio no atletismo. Hoje, Raissa é vencedora da medalha de ouro nos jogos Parapan-Americanos de 2019, em Lima, e referência no esporte brasileiro. No TikTok, ela arrasa nos vídeos de transições com maquiagem e divulga sua rotina de treinamentos diários.

Na quarta-feira, dia 09 de dezembro, a apresentadora e empresária Bielo Pereira, que se identifica como bigênere, preta e gorda, falará às 20h30, sobre “Adversidade nunca, diversidade sim! Como manter o foco e jamais desistir” Bielo é apresentadora do Coisa Boa Pra Vc, um jornal de boas notícias do Razões Para Acreditar, em parceria com GNT e Quebrando o Tabu e acredita na proposta de transmitir energias boas e positivas! Em seguida, no dia 10 de dezembro, a influenciadora do TikTok, Lorrane Silva, @_pequenalo, e a palestrante motivacional Andrea Schwarz, @dea_schwarz, conversarão sobre “Como transformar a adversidade em oportunidade”. Andrea Schwarz se tornou cadeirante em 1998 em decorrência de uma malformação na coluna espinhal. Na época, foi necessário fazer adequações na rotina e reaprender a fazer muitas tarefas que, antes, eram simples. A partir de sua experiência, Dea criou uma empresa de consultoria totalmente voltada para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Já Lorrane, conhecida no aplicativo como Pequena Lô, é humorista, psicóloga e nasceu com membros curtos, causados por uma síndrome associada com a displasia óssea.

No último dia das lives, 11 de dezembro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, @cpboficial, retorna para conversar com o paratleta Jair Porfírio, @jairhenriquebr, de 26 anos, que participa de competições nas modalidades lançamento de dardo e arremesso de peso. O tema da conversa será “Esporte Paralímpico com humor”. No TikTok, Jair, que é anão, é conhecido por milhares de fãs por seus vídeos de comédia.

