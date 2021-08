TikTok é a segunda marca que mais cresce no mundo

Apesar do cenário de incertezas causado pela pandemia de Covid-19, o ano de 2020 não impediu o crescimento das grandes empresas. O ranking BrandZTM Marcas Globais Mais Valiosas 2021, produzido pela Kantar, líder em dados, insights e consultoria, mostrou, mais uma vez, que as marcas mais sólidas e fortes são mais resistentes e se recuperam de crises mais rapidamente.

O segmento de tecnologia domina o topo do ranking – com sete das 10 primeiras colocações ocupadas por empresas do setor. Entre as marcas destacam-se as voltadas para as indústrias de Mídia e Entretenimento, que apresentaram um crescimento impressionante de 50% no último ano.

A segunda marca que mais aumentou seu valor foi TikTok, uma plataforma disruptiva e fácil de usar – as dancinhas, os vídeos criativos e os desafios transformaram a vida dos consumidores e garantiram a posição. A empresa chinesa fez sua estreia no ranking na edição 2020, com um valor de mercado de US$ 16,8 bilhões, ocupando a 79ª posição. Nos primeiros meses de 2020, o aplicativo já registrava 1,5 milhão de downloads via App Store (Apple) e Google Play Store (Android). Hoje, são mais de 800 milhões de perfis ativos ao redor do mundo.

No ranking 2021 a plataforma seguiu surpreendendo e pulou para a 45ª colocação, com alta de 158% e valorização de US$ 43,5 milhões. Os números a colocam à frente de velhos conhecidos do mercado, como LinkedIn (valorização de US$ 35,5 milhões) e Baidu (US$ 23,3 milhões).

Ranking

2021 Marca País de Origem Valor 2021 (Milhões) Valor 2020 (Milhões) Variação 1 Google EUA US$ 457,998 US$ 323,601 42% 2 Tencent China US$ 240,931 US$ 150,978 60% 3 Facebook EUA US$ 226,744 US$ 147,190 54% 4 Instagram EUA US$ 82,904 US$ 41,501 100% 5 Netflix EUA US$ 71,126 US$ 45,889 55% 6 Disney EUA US$ 55,217 US$ 48,802 13% 7 YouTube EUA US$ 47,103 US$ 33,976 39% 8 TikTok China US$ 43,516 US$ 16,878 158% 9 LinkedIn EUA US$ 35,523 US$ 29,936 19% 10 Baidu China US$ 23,358 US$ 14,840 57%

Marcas de Mídia e Entretenimento mais valiosas do BrandZ 2021, da Kantar

Marcas devem aproveitar a popularidade

De acordo com o estudo Media Trends & Predictions 2021, também da Kantar, as marcas estão buscando melhorar suas campanhas de vídeo online através de influenciadores e interação em desafios do TikTok (Hashtag Challenges).

Essa estratégia tem atraído marcas que buscam se diferenciar – e a expectativa é que os investimentos em redes sociais continuem crescendo em 2021. De acordo com a Kantar, em 2020, o formato stories recebeu 29% a mais de investimentos e a projeção é que esse número dobre este ano.

Sobre a Kantar

A Kantar é líder global em dados, insights e consultoria. Atuamos em mais de 90 mercados e somos a empresa que mais entende como as pessoas pensam, sentem, compram, compartilham, escolhem e veem. Ao combinar nossa experiência sobre o conhecimento humano com tecnologias avançadas, ajudamos nossos clientes a entender as pessoas e inspirar crescimento.