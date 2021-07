Tikinho TK vai ser testado para estadual

Vereador novato em Santa Bárbara d’Oeste, Tikinho TK deverá ter seu nome testado na corrida para deputado estadual do ano que vem. Ele estreou na Câmara com alta votação e tem sido cotado para dobradas de nomes que pretendem entrar com mais força na cidade.

Morador do bairro Mollon, Tikinho obteve sucesso na eleição 2020 com 2115 votos e foi um dos mais votados da cidade. Seu nome deve ser colocado em pesquisas para medir o potencial de voto, em um primeiro momento de modo especial na zona leste (Mollon estendido).