Tikinho TK reúne mais de 2 mil assinaturas por trânsito no Mollon

O vereador de Santa Bárbara Tikinho TK (PSD) entregou um abaixo-assinado ao prefeito Rafael Piovezan (PV) nesta terça-feira com mais de 2 mil assinaturas para que o trânsito do bairro Mollon seja “revisto”.

Desde que assumiu como vereador, Tikinho busca a possibilidade de um novo estudo por parte da prefeitura para o trânsito do Mollon para que “volte a ser como antes”. O vereador afirma que os comerciantes e moradores estão insatisfeitos com as mudanças realizadas nos últimos anos e mobilizou um abaixo-assinado para juntar forças no pedido ao prefeito.

“Hoje demos mais um passo na nossa luta pela volta do antigo trânsito do bairro. Mais de 2.000 mil assinaturas dos moradores em abaixo-assinado que já está em mãos do Prefeito Municipal”, disse o vereador.

Segundo Tikinho, o prefeito sinalizou positivamente para uma possível revisão e afirmou que novos estudos serão iniciados.