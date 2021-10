Tikinho TK emplaca projeto de conscientização da reciclagem

O Projeto de Lei 123/2021, que institui a Semana de Conscientização da Reciclagem no Calendário Oficial de Santa Bárbara d´Oeste foi aprovado nesta terça-feira na Câmara Municipal. O objetivo da proposta é conscientizar a população sobre a importância da reciclagem para a manutenção do meio ambiente e para a geração de emprego e renda.

De acordo com a propositura, esse período de conscientização será celebrado, anualmente, na primeira semana de junho, com o intuito de contribuir para a redução do consumo de matérias-primas oriundas do meio ambiente e produção de resíduos. O parlamentar também destaca que essa semana de conscientização deve incentivar as empresas recicladoras a promoverem campanhas e a fomentar o mercado de coleta seletiva no município.

Outra medida prevista no projeto é tornar o trabalho dos coletores de recicláveis mais eficiente a partir da prática da separação do lixo doméstico. A realização de eventos nas escolas e demais instituições, com apoio dos meios oficiais de comunicação da Prefeitura e da Câmara, também está prevista nessa proposta.