Tik Tok inova com divulgação de currículos em vídeo

O Tik Tok, conhecido como uma mídia social de vídeos virais, lançou um programa teste para divulgação de currículos em vídeo chamado #TikTokResumes. A ideia é que os usuários da mídia social postem vídeos utilizando a hashtag e contando, de forma criativa, suas qualidades e diferenciais.

A partir disso, os usuários podem ser contatados pelas empresas participantes do programa e seguir com os processos seletivos internos. Até o momento, a novidade, que tem a intenção de introduzir a Geração Z no mercado de trabalho, está sendo testada com algumas empresas nos Estados Unidos.