Tiãozinho sugere tarifa especial de água e esgoto

O vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PSDB), apresentou requerimento – aprovado na sessão desta segunda-feira (19) – em que solicita estudos da Coden Ambiental para implantação de uma tarifa especial de água e esgoto em Nova Odessa, com prazo maior para pagamento, principalmente comerciantes e famílias carentes no município.

De acordo com o requerimento, o vereador foi procurado por moradores em dificuldade, que sugeriram a suspensão da cobrança por quatro meses e o parcelamento dos valores pendentes em pelo menos 12 parcelas mensais.

“Devido a pandemia de Covid-19, comerciantes estão passando por inúmeras dificuldades financeiras, pois o movimento e o faturamento caíram vertiginosamente”, explica o vereador. “Em relação às famílias carentes, as pessoas estão passando por um momento muito complicado, pois muitos estão desempregados e, às vezes, chega a faltar o alimento para os familiares”, completa o parlamentar.

O requerimento, que também é assinado pelo presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), foi aprovado na sessão realizada nesta segunda-feira, dia 19 de abril, e segue agora para manifestação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), e da diretoria da Coden.