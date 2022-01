Tiãozinho quer manutenção de ruas e Levi, cidade pintada de verde

Tiãozinho pede manutenção de ruas do Bosque dos Eucaliptos e Ceci Ovos

O vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, solicitou ao prefeito Cláudio José Schooder, a manutenção das vias dos bairros Ceci Ovos e Bosque dos Eucaliptos. De acordo com o parlamentar, motoristas e moradores que utilizam as vias diariamente para deslocamento estão sofrendo com a falta de manutenção adequada.

O pedido foi feito pessoalmente pelo vereador ao prefeito e à secretária de Obras, Miriam Lara Neto.

“Recebo muitas reclamações dos moradores dessas localidades. Eles cobram um serviço de manutenção mais constante e mais eficiente, já que as vias ainda não são pavimentadas e sofrem as consequências do tempo, principalmente neste período mais chuvoso”, explicou o vereador.

Em julho do ano passado a prefeitura anunciou o início do processo de regularização fundiária do bairro Ceci Ovos, por meio da Lei Federal nº 13.465/2017, conhecida como a “Lei do Reurb (Regularização Fundiária Urbana)”.

Levi sugere que prefeito adote o verde como cor padrão de Nova Odessa

O vereador Levi Tosta fez uma indicação para que o prefeito Cláudio José Schooder adote a cor verde como cor padrão para pintura de imóveis públicos em Nova Odessa. Segundo Levi, todos sabem que a cidade é conhecida como “O Paraíso do Verde” e essa é a motivação para a sugestão de uma cor padronizada.

“Ocorre que, atualmente, o prefeito vem utilizando a cor azul na pintura de prédios públicos”, afirmou o vereador, citando, entre os prédios que receberam a cor azul recentemente o velório municipal, o refeitório e o cemitério.

Na indicação o vereador informa que, recentemente, uma prefeita de Ouroeste foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por pintar prédios públicos com as cores de seu partido. Na ocasião, o TJSP entendeu que: “Em que pese esse regramento constitucional e legal, os robustos elementos de prova carreados aos autos indicam que a Prefeita de Ouroeste, em comportamento flagrantemente doloso, acarretou danos ao erário e violou o princípio da impessoalidade ao proceder à revitalização de bens públicos com as cores de seu partido, não tendo buscado com essa conduta a realização do interesse público, mas sim a satisfação do desejo de publicidade pessoal, custeada com dinheiro público”.

Levi afirmou que a padronização evitaria a ocorrência de condenações similares em Nova Odessa. O vereador sugere que o prefeito elabore um projeto de lei adotando a cor padrão e encaminhe para a Câmara. “Nós vereadores não podemos fazer o projeto porque o entendimento jurídico é que, de acordo com a Constituição, essa é uma atribuiçãol exclusiva do prefeito. Por isso fiz a indicação e espero que ele nos atenda”, finalizou Levi.