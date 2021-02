Tiãozinho quer ambulância e subvenção para bombeiros voluntários

O vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiõazinho do Klavin (PSDB), protocolou dois requerimentos na Câmara de Nova Odessa em que solicita ajuda para a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Odessa.

Em um dos documentos, o vereador solicita informações do chefe do Executivo sobre a possibilidade da prefeitura conceder subvenção aos bombeiros voluntários em 2022. No outro, o vereador sugere que a prefeitura faça a locação de uma ambulância para ceder aos voluntários e auxiliá-los nos trabalhos.

“Esses homens e mulheres trabalham de forma voluntária e fazem um serviço muito importante no município. Acredito que, com uma ambulância e com a subvenção, eles poderiam ampliar essa atuação e toda a população seria beneficiada”, disse o vereador.

A associação foi criada em 2018 e conta com profissionais voluntários que prestam serviços de apoio à Defesa Civil e atendem chamados para combate a incêndios, captura de animais perigosos e primeiros-socorros, entre outros.

Atualmente 62 voluntários atuam na instituição, que tem sede em um prédio cedido pelo município na rua Sigesmundo Anderman, 731 – Jardim Eden.