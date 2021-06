Tiãozinho pede melhorias no Campos Verdes, em Nova Odessa

O vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PSDB), apresentou dois requerimentos solicitando melhorias na segurança do trânsito no Jardim Campos Verdes. Em uma das proposituras, o vereador solicita a instalação de uma rotatória e sinalização de solo na Rua Octavio Guedes, no cruzamento com a Rua Pastor Manoel Nascimento Pimentel.

O parlamentar informa que a região está crescendo diariamente. Ainda destaca que nas proximidades do referido cruzamento estão localizadas duas grandes unidades escolares, a CMEI Professor José Mário Morais e a EMEFEI Prefeito Simão Welsh, com grande número de alunos.

No outro requerimento o vereador solicita que sejam retirados postes de energia elétrica que estão causando riscos para motoristas na Avenida São Gonçalo, no entroncamento com a Rua Pastor Manoel Nascimento Pimentel.