Tiãozinho Festa das Nações. Prof Antonio período integral e Oseias tarifa social

Tiãozinho quer campanha de auxílio para entidades

Vereador propõe que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico mobilize a sociedade

Com a pandemia e a necessidade de isolamento social trazida por ela, Nova Odessa não teve a tradicional Festa das Nações em 2020 e a realização do evento em 2021 segue incerta. Além de um evento tradicional no calendário municipal, a Festa das Nações é uma das principais fontes de renda das entidades assistenciais do município.

“A Festa das Nações era uma importante fonte de recursos financeiros às entidades beneficentes, que contavam com o aporte oriundo daquele evento para saldar vários compromissos”, explicou o vereador. Segundo Tiãozinho, somente o aporte público dado às entidades não é suficiente para cobrir todos os custos e, por isso, elas precisam de outras formas de auxílio financeiro.

Por isso, em requerimento aprovado na sessão da última segunda-feira na Câmara de Nova Odessa, o vereador solicita informações da prefeitura sobre a possibilidade de desenvolver um projeto especial, que seria conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Fundo Social de Solidariedade para mobilizar a sociedade e auxiliar financeiramente as entidades. Uma das propostas, que de acordo com o vereador já foi apresentada à Diretoria de Cultura, é promover um “evento on line” em outubro, com a possibilidade de realização de lives e campanha para arrecadação de fundos para as entidades, em parceria com a prefeitura.

Prof Antonio quer período integral em todas as escolas Atualmente quatro escolas funcionam das 7h às 15h50 em Nova Odessa Por meio de indicação, o vereador Antonio Alves Teixeira, o Professor Antonio, defende a implantação de ensino integral em todas as unidades de ensino da rede municipal de Nova Odessa. De acordo com o vereador, com o ensino integral, além de ampliar a proposta pedagógica, os pais que trabalham ficam mais tranquilos sabendo que seus filhos estão na escola. “O ensino em tempo integral garante melhor formação para as crianças e mais segurança para os pais”, afirmou. Nova Odessa conta atualmente com quatro unidades com ensino integral: a Emefei Paulo Azenha, que fica na Vila Azenha, Alzira Delega (Green Village), Augustina Paiva (Jardim São Francisco) e Almerinda Delega (Parque Residencial Klavin). Nessas unidades o horário de aulas é das 7h às 15h50. Durante o período de aulas, os alunos recebem quatro refeições por dia. Quanto ao ensino, além das matérias regulares, como Língua Portuguesa e Matemática, por exemplo, são desenvolvidas outras atividades como oficinas de jogos matemáticos, leitura e redação, teatro, cultura e cidadania, educação ambiental e saúde e qualidade de vida. Em 2013, de acordo com informações divulgadas pela prefeitura, a cidade contava com 150 alunos em período integral. No ano passado eram 565 alunos. “E eu trabalharei para que todos os nossos alunos possam ter acesso a esse sistema”, disse Antonio.