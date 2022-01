Tiãozinho atrás de melhoria no trânsito e Levi, clube da melhor idade

Levi cobra informações sobre a retomada de atividades no Clube da Melhor Idade

Vereador aponta importância do desenvolvimento de atividades para idosos após quase dois anos de isolamento social

Após receber questionamentos de idosos, o vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia, protocolou requerimento na Câmara de Nova Odessa solicitando informações da prefeitura sobre a retomada das atividades do Clube da Melhor Idade.

De acordo com o vereador, mesmo quando algumas atividades voltaram a ser desenvolvidas, no ano passado, o Clube da Melhor Idade não voltou a oferecer todas as modalidades que eram oferecidas aos idosos até 2020.

“Os idosos já tomaram, em sua maioria, a dose de reforço da vacina contra Covid-19. Com certeza a retomada das atividades, com todos os devidos cuidados e medidas sanitárias traria muitos benefícios à saúde física e mental dos idosos de nossa cidade”, afirmou Levi, que destaca que já são quase dois anos de isolamento e isso pode ter reflexos na saúde física e psicológica dos idosos.

Levi defende a ideia de que a prefeitura deve manter o investimento no espaço de lazer e interação social, além de promover atividades físicas e trabalhos manuais enquanto os passeios estão suspensos por conta da pandemia. “A prática de atividades físicas ou manuais é recomendada por especialistas por trazer benefícios ao sistema imunológico. Desta forma recomenda-se uma atenção especial aos idosos”, escreveu o vereador no texto do requerimento.

No documento o vereador pergunta quais eram as atividades desenvolvidas no Clube antes do início da pandemia, quantas e quais dessas atividades serão retomadas este ano, se serão incluídas novas atividades no local e qual o cronograma do Clube da Melhor Idade para esse ano, além do protocolo sanitário a ser adotado no local.

Também pergunta se existe previsão de retomada das atividades na piscina, como a hidroginástica, quantos idosos estão aguardando o retorno das atividades, se existe um cadastramento ou recadastramento dos idosos e quantos estão cadastrados.