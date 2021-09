Tião do Liberal morre depois de ser atropelado em Sumaré

Morreu na manhã desta terça-feira (21), Sebastião Vicente Rodrigues Filho, o Tião, aos 66 anos, funcionário do setor comercial do Grupo Liberal, de Americana. Ele teve morte cerebral após ser atropelado na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré. Tião era atleta e no ciclismo venceu várias provas e chegou a representar Santa Bárbara d’Oeste em competições na modalidade. Era comum ir ao trabalho pedalando.

Tião era responsável pela negociação com empresas que imprimiam jornais da gráfico do Liberal. Era um apaixonado por bicicleta. Hoje, por volta de 9h40, nas proximidades do km 112, ele foi atropelado quando cruzava uma das faixas da marginal com sua bike. O motorista do veículo informou à Polícia Militar Rodoviária que não teve tempo de desviar e atingiu a lateral da bicicleta conduzida por Tião. Ele foi socorrido em estado grave ao Hospital Estadual de Sumaré e à tarde teve diagnosticada morte cerebral. Deixa a esposa e duas filhas.

O motorista foi submetido a teste de bafômetro e não foi apontada presença de álcool no exame.