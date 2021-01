Tiago Lobo não vai pro governo e apostará em Andia 22

Tiago Lobo/PV não vai mais para o governo de Leitinho Schooder/PSD . Quarto colocado na eleição para prefeito de novembro em Nova Odessa, Lobo disse ao NM que quer evitar ‘confusão’ como a criada quando participou do governo Bill Vieira de Souza e depois saiu do grupo. Ele deu a entender que vai seguir na vida pública, mas fora do governo. “O PV está compondo o governo, mas não vou ocupar cargos. Tenho muitos assuntos profissionais fora da política para resolver”, disse.

COM ANDIA– Nome fortíssimo do PV para a disputa de 2022, o ex-prefeito de Santa Bárbara Denis Andia será uma das apostas de Lobo. “Vou me empenhar para ajudar a eleger Andia em 2022, ele tem muita força e poderá ser nosso novo representante em Brasília”, disse.