Tiago Lobo marca convenção e faz pré lançamento terça

Pré-candidato do PV a prefeito de Nova Odessa, o vereador Tiago Lobo vai fazer dois movimentos para se posicionar como concorrente à sucessão do prefeito Bill Vieira de Souza/PSDB nas eleições de 15 de novembro. Na próxima terça-feira, ele faz o lançamento de sua pré-campanha com uma live no facebook e instagram.

CONVENÇÃO DIA 12– O outro movimento é a convenção, já marcada para o dia 12 de setembro. Segundo mais votado na eleição para vereador em 2016 pelo PCdoB, Lobo deixou a base de Bill para alçar voo solo e hoje diz esperar contar com o apoio de outros pré-candidatos a prefeito para fazer frente à máquina da administração.