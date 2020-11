Tiago Lobo deve ir pro governo Leitinho

Quarto colocado na eleição para prefeito do dia 15 de novembro em Nova Odessa, Tiago Lobo/PV deve ir para o governo de Leitinho Schooder/PSD a partir de janeiro. Alçado ao posto de figura importante em Nova Odessa durante o primeiro governo Bill/PSDB- 2013-16- Lobo rompeu com o tucano e passou a ajudar a articular a oposição para a eleição deste ano.

DR NIVALDO DENTRO- Outro que deve estar no governo Leitinho é o médico Dr Nivaldo/Republicanos. Ele anunciou a desistência há 4 dias da eleição e pulou no barco do futuro vencedor, anunciando o apoio. A articulação da transição do governo pelo lado do time Leitinho é feita por Marco Russo Barion, que deve compor o governo.