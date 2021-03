Tiago Lobo estuda possível retorno à vida pública

O ex-vereador e candidato a prefeito de Nova Odessa em 2020, Tiago Lobo (PV), atualmente está tocando trabalhos na Engenharia Civil, mas não descarta a possibilidade de retornar à vida pública no futuro. Através da vereadora Márcia Rebeschini (PV), Lobo tem acompanhado a política local e participa da base de apoio do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD).

Nos últimos anos, Tiago Lobo exercia o mandato de vereador e se licenciou para atuar como secretário municipal de Obras e Projetos. Antes havia sido diretor de Habitação, ambas na gestão do prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB). Eleito pelo PCdoB como o mais votado na coligação encabeçada pelos tucanos em 2016, Lobo acabou rompendo com o próprio governo.

Ao final do mandato legislativo, optou por se candidatar a prefeito pelo PV e ficou em 4º lugar no geral. Agora, fora da política oficialmente, Lobo afirma que está se dedicando às atividades profissionais que ficaram relegadas ao segundo plano durante a vida pública. “Estou com muito trabalho, projetos e obras. Tá muito bom, apesar da pandemia”, destaca.

Projeto

Um dos principais projetos de engenharia de Tiago Lobo é a construção da primeira unidade da rede de fast-food McDonald’s em Nova Odessa. Com investimento de R$ 5 milhões, o empreendimento está sendo construído na esquina das Avenidas Ampelio Gazzetta e Eddy de Freitas Criciúma. “Estou fazendo (unidades) no Estado de São Paulo quase todo”, brincou.

O ex-vereador diz que recebeu convites para trabalhar na administração pública em algumas cidades. “Mas quero dar um tempo. Estou acompanhando e orientando a Márcia. Esse foi meu compromisso com ela”, explica. Lobo frisa que o Partido Verde faz parte da administração do prefeito Leitinho e “deve ampliar seu espaço cada vez mais”.

“Quanto a política, vou ajudar o Dênis (Andia, ex-prefeito de Santa Bárbara) pra deputado. Podendo inclusive sair a estadual se ele for a federal. No segundo semestre vamos acelerar a montagem dos grupos”, revela. Lobo cita que o objetivo é expandir o partido a nível regional. “Nosso time não perdeu ninguém. Cresceu e deve crescer mais”, conclui.