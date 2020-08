Alvo principal dos ataques do submundo da política de Nova Odessa nos últimos meses, o vereador Tiago Lobo/PV estreou o que será sua campanha atacando o pré-candidato do PSDB, e do governo Bill, o médico Dr Lourenço.

No vídeo divulgado convidando as pessoas a acompanharem o lançamento da pré-campanha, Lobo já saca um ‘ele teve a oportunidade e desistiu’.