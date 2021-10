Cotado para sair candidato a deputado no ano que vem, o advogado Thiago Beroco (PT) gravou um vídeo com o deputado e ex-ministro da saúde Alexandre Padilha. Bem articulado com as lideranças estaduais do PT, Beroco vai ganhando espaço e pode ser surpresa em 2022. Padilha visitou Americana e pretende fazer um debate sobre o tema de saúde em Nova Odessa.