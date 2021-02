Tia do pó voltou ao batente, mas foi detida pela Gama

Uma mulher conhecida como ‘Tia do pó’ voltou ao trabalho no tráfico de drogas mas acabou detida por agentes da Gama (Guarda Municipal de Americana) no jardim dos Lírios este domingo. A ação dos GMs

Cleiton e Rodolfo foi na esquina das ruas Colibris e Cardeal.

Após denúncia de usuários de drogas, que a vulgo “TIA” havia saído da cadeia e retornado ao tráfico, a equipe durante patrulhamento por volta das 5:30h, avistou M. R. C., 55. Durante a abordagem observou que ela dispensou algo, identificado como sendo duas porções de drogas análogas ao “crack”.

Indagada disse que eram para seu uso. Durante averiguação foi localizado em sua bolsa dentro de um maço de cigarro mais 06 porções de drogas semelhantes e R$ 260. Dessa vez negou ser seu o material, mas, diante os fatos foi dada voz de prisão, e ato contínuo apresentados e narrados os fatos a autoridade policial.