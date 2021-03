Thiago Martins vai a Brasília atrás de recursos pra saúde

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), participou na quinta-feira (18) de uma reunião no Ministério da Saúde, em Brasília, com o assessor institucional do ministério, Henrique Marques Pinto, e uma comitiva de vereadores e presidentes de câmaras municipais representando 22 cidades da Região Metropolitana de Campinas.

A agenda, viabilizada pelo deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP), teve como objetivo apresentar ao Ministério da Saúde dados atualizados das secretarias de Saúde de cada município. A comitiva reivindicou recursos para o combate e enfrentamento da pandemia de Covid-19 e discutiu ações para avançar com a imunização da população e desacelerar as demandas dos hospitais, que no momento registram altos índices percentuais de ocupação de leitos.

“Americana e toda região têm sofrido muito com hospitais lotados, principalmente nestas últimas semanas, com o aumento significativo de pessoas testando positivo para o Covid-19. Os recursos que solicitamos para os municípios são tanto para a priorização da prevenção, onde cobramos um maior número de doses da vacina, quanto para intensificar o tratamento dos infectados, ampliando o número de leitos de enfermaria e UTI, além de mais insumos e medicamentos específicos”, comentou Thiago.