Thiago Martins único reeleito com zero faltas nas sessões

Nesta quinta-feira foi realizada a ultima sessão da atual legislatura na Câmara Municipal de Americana, onde seis projetos foram discutidos, entre eles o Plano Diretor da cidade.

Mesmo com a importância das discussões e aprovações na casa legislativa, durante os quatro anos do presente mandato apenas dois vereadores compareceram em todas as sessões ordinárias e extraordinárias, sendo eles o atual vice-prefeito eleito, Odir Demarchi (PL), e o vereador reeleito Thiago Martins (PV).

“A presença nas sessões é essencial para qualquer vereador, o que discutimos durante elas é fruto de todo o nosso trabalho na rua, ouvindo as demandas de cada bairro. Por isso, considero que não fiz nada mais que minha obrigação no legislativo e continuarei fazendo, não ter tido nenhuma falta, para mim, é apenas uma demonstração de responsabilidade com cada um dos que confiaram em mim como representante!”, ressaltou o vereador.

A Câmara entrará em recesso na próxima terça-feira e os novos empossados assumirão suas cadeiras no dia quatro de janeiro.